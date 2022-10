Pro Tork apresenta melhor do FMX no interior de Goiás

Equipe de motocross estilo livre é uma das atrações

A J99, equipe de motocross estilo livre de Gilmar “Joaninha” Flores, é uma das atrações da sexta etapa do Fusca Cross, evento que acontece neste fim de semana, dias 22 e 23 de outubro, no Infinito Garden, localizado na cidade de Aparecida de Goiânia (GO).

Serão feitas duas apresentações durante a tarde, uma no sábado e outra no domingo. Para prestigiar, basta doar um quilo de alimento não perecível. Vale a pena prestigiar e ainda conferir o restante da programação, feita especialmente para quem curte emoção e adrenalina.

A equipe J99 é patrocinada pela Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Ela conta com diversos pilotos, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras. Ambos são especialistas no backflip – giro completo com a moto para trás.

Serviço:

O que: J99

Quando: 22 e 23 de outubro

Onde: Infinito Garden – Aparecida de Goiânia (GO)

Ingressos: 1kg de alimento não perecível

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da Sportbay.