Pro Tork alcança bons resultados no Motocross em SC

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Motocross teve sua abertura realizada no fim de semana, dias 12 e 13 de março, em Campos Novos. Há anos se dedicando ao velocross, o multicampeão Jacson Keil resolveu encarar o desafio e acabou conquistando dois bons resultados para a Pro Tork Racing Team.

Após largar em sexto lugar na categoria MX3, o piloto imprimiu um ritmo forte e foi brigando por posições até assumir a ponta, faltando apenas duas voltas para o final da corrida. Já na MX1, largou em segundo e manteve a colocação até receber a bandeira quadriculada.

Jacson ficou muito satisfeito com o desempenho. “Faz quase dez anos que não participo de uma competição de motocross, acho que precisava de um estímulo diferente. Fiquei feliz com a performance, motivado a buscar os títulos em ambas as classes nesta temporada”, explica.

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Motocross tem sua segunda etapa programada para acontecer nos dias 23 e 24 de abril, no município de Rio Fortuna. De volta a sua cidade, São Bento do Sul, o atleta retoma a preparação física e com motocicleta.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.