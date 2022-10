Pro Tork Air Show hoje em Blumenau

Piloto Douglas Lourenço é uma das atrações do 4 Fly In

A Pro Tork Air Show é uma das atrações do 4 Fly In, encontro de amigos realizado pelo Aeroclube de Blumenau, cidade localizada em Santa Catarina. O evento acontece neste sábado, dia 22 de outubro, com ingressos a R$ 60 para sócios e R$ 70 para o público geral, que dão direito a churrasco no almoço.

Douglas Lourenço é o piloto responsável pelo espetáculo radical, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

Serviço:

O que: Pro Tork Air Show

Onde: Aeroclube de Blumenau (SC)

Quando: Sábado, dia 22 de outubro

Ingresso: R$ 60 para sócios e R$ 70 para o público geral