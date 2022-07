Pro Tork acelera no Brasileiro/Velocross em Agrolândia (SC)

O Campeonato Brasileiro de Velocross terá a abertura da temporada 2022 realizada neste fim de semana, dias 23 e 24 de julho, junto a quinta etapa do Catarinense, na cidade de Agrolândia, localizada no Alto Vale do Itajaí. Mais de 400 pilotos são aguardados para o evento, entre eles os patrocinados pela Pro Tork.

A equipe alinha no gate do estadual com Luciano de Oliveira – VX3 Especial e VX1, Denilson Favero Júnior – Intermediária Nacional e Força Livre Nacional, Darlei Weiss – 250cc Pró e Força Livre Nacional, Cristian da Cruz – Intermediária Nacional e 250cc Pró, e Émerson Varela – VX3 nacional e VX4 nacional.

Eles também irão encarar o nacional pela maior fábrica de motopeças da América Latina, junto a atletas de outras regiões do país. São eles: Paulo Stedile – VX4 Especial, Alex Júnior – 250cc Pró, Marcio Lago – VX4 Nacional e VX4 Especial, e Sandro Alexandre – VX4 Nacional e VX45 Nacional.

A programação tem início no sábado com os treinos livres a partir das 8h30, sendo retomada no domingo com os cronometrados às 8h15. A entrada é franca, mas para quem não puder estar presente, vale conferir a transmissão ao vivo através do canal da Federação Catarinense de Motociclismo no YouTube.

Serviço: Brasileiro e Catarinense de Velocross

Etapa: 1/5

Quando: Neste fim de semana, dias 23 e 24

Onde: Agrolândia

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Transmissão: www.youtube.com/channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

Ingresso: Gratuito

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.