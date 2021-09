Pro Tork acelera na Argentina

Campeonato Cordobés de Motocross acontecerá neste fim de semana na Argentina

O Campeonato Cordobés de Motocross, considerado o mais importante da modalidade na Argentina, terá sua quinta etapa realizada neste fim de semana, dias 18 e 19 de agosto, em Monte Maíz, município da província de Córdova. José Felipe é presença confirmada, defendendo a liderança da categoria principal para a Pro Tork.

Mais conhecido em seu país como Tigre, o piloto detém 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação da MX1. Seu objetivo é fazer uma boa largada, assumir a ponta e comemorar mais uma vitória com a equipe. Para isso, ele vem investindo na preparação física e com motocicleta.

O desafio promete. “Alcancei bons resultados até aqui, tenho sido consistente, porém, o nível está altíssimo, então, é preciso foco. Me considero pronto, a expectativa é excelente”, afirma o atleta que coleciona títulos nacionais não apenas na Argentina, mas também no Chile e no Paraguai.

>>> Assista a transmissão ao vivo em: www.crossprensa.com.ar

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.