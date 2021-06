Ribeirão do Pinhal: prisão e apreensão

Ex-marido violento encarcerado e carro envolvido em tentativa de homicídio

Policiais Civis e Militares prenderam, na quarta-feira (09), um homem de 34 anos na Praça Erasmo Cordeiro, centro de Ribeirão do Pinhal.

A Justiça expediu ordem de prisão contra ele, a pedido da Polícia Civil, após descumprir medida judicial que proibia contato com a ex-companheira, que era vítima de violência.

A medida protetiva sujeita o agressor a uma pena de até dois anos de reclusão e possibilita a decretação da prisão preventiva.

Em outro caso, o esforço policial também resultou na apreensão de um veículo da marca Citroen, C4, na manhã desta quinta-feira (10), usado por um atirador que alvejou um jovem de 20 anos, no bairro Jardim Bandeirantes, no dia 04 de junho, por volta de 23 horas.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso e as investigações estão em fase adiantada. O jovem atingido foi encaminhado ao Hospital Municipal e já teve alta. A principal linha de investigação do crime aponta desavenças por brigas no passado.

O veículo estava estacionado em uma casa localizada no centro da cidade. Os moradores foram identificados e intimados para prestar esclarecimentos. A polícia tem nome do suspeito e espera concluir o trabalho em 10 dias. O caso foi enquadrado como tentativa de homicídio.

