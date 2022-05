Primeira dama do PR no Norte Pioneiro

Luciana Saito Massa participará do Encontro do PSD Mulher em Jacarezinho

Presidente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, a primeira-dama Luciana Saito Massa (fotos) participará do Encontro do PSD Mulher , em Jacarezinho no dia 29 de junho (uma quarta feira) às 19 horas.