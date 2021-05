PRF/PM apreendem motos em Cambará

Elementos fariam rachas colocando em perigo muitos inocentes

Na tarde deste domingo, dia dois, uma ação conjunta das Polícia Rodoviária Federal de Londrina e a Polícia Militar de Cambará resultou na apreensão de 21 motocicletas que participariam de exibição de manobras perigosas e “rachas”.

A ação ocorreu na BR-369, nas imediações do km 14, e na estrada rural perto do Colégio Agrícola, no município de Cambará. O local onde várias pessoas se encontram, com motos, aos domingos para realizarem manobras arriscadas e colocarem suas vidas e a de terceiros em risco.

Ao todo foram lavrados 105 autos de infrações e 21 motocicletas foram recolhidas aos pátios das instituições para regularização. Dentre as infrações mais cometidas estão: Conduzir veículos sem possuir CNH, veículo com débitos de licenciamento e conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. Um indivíduo de 22 anos foi encaminhado à polícia civil de Cambará por porte de droga.

O Chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Londrina, PRF Vinícius Silva, que esteve presente na operação, salienta que estamos no segundo dia do MAIO AMARELO, mês dedicado a conscientização sobre a segurança no trânsito.

“Todo motorista, passageiro ou pedestre é responsável pela segurança no trânsito, temos que ter responsabilidade em nossas ações. Promover, na via, competição, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via é uma infração gravíssima e a multa pode chegar a R$ 2.900,00, os envolvidos nesse tipo de ação podem ainda responder criminalmente por seus atos”

Durante todo o mês de Maio serão realizadas fiscalizações no intuito de coibir o cometimento das infrações mais lesivas, como: Ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica.