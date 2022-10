PRF apreende mais de 700 kg de maconha

Na equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu no fim de semana 758 kg de maconha, na BR 369, em Cornélio Procópio.

Os policiais perceberam que o motorista de uma caminhonete fugiu da fiscalização. A equipe da PRF fez buscas na região e encontrou o veículo estacionado em um hotel.

Pouco tempo depois de chegarem ao local, os policiais identificaram que a caminhonete tem registro de roubo e furto. Diante desta situação, foi feita a busca veicular e a droga foi encontrada no banco de trás e no compartimento de carga do veículo.

Depois de encontrar a substância ilícita, a equipe da PRF localizou o motorista hospedado no hotel. Ele foi preso em flagrante e a droga foi encaminhada à polícia judiciária. Além da substância ilícita, foram encontradas três placas de identificação veicular falsas.