PRF apreende um caminhão em Cornélio Procópio (vídeo)

Carregado com 175 mil cigarros paraguaios

Após receberem uma denúncia em Cornélio Procópio na tarde de segunda (05), as equipes da Polícia Rodoviária Federal localizaram e abordaram determinado veículo dentro da cidade. No compartimento de carga encontrados cerca de 175 mil maços de cigarros do Paraguai.

O condutor de 33 anos informou que pegou o veículo carregado em Umuarama. Também disse que já possui passagem por contrabando.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal de Londrina. Já o caminhão apreendido e levado para a Receita Federal.