PRF flagra caminhão de contrabando hoje em S. Antônio (vídeo)

Bandido conseguiu fugir a pé se embrenhando em mata

A Polícia Rodoviária Federal recebeu informação que um caminhão com carga de contrabando transitava entre Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina. Integrantes da Unidade Operacional platinense encontraram o veículo em Santo Antônio da Platina às 11h45m no KM 6 da PR-439, no trecho entre as duas cidades.

O motorista do Ford Cargo Truck, que viajava no sentido contrário, entrou numa estrada de terra batida na chamada “Garapeira” em direção do Sítio Palmira – propriedade do presidente da câmara de vereadores local, José Jaime Mineiro – entrou numa mata (reserva ambiental), onde o caminhão parou.

Ele saiu correndo a pé pulando um córrego, deixando uma botina e a carga de cigarros. O indivíduo é de estatura baixa e vestia uma camisa de listras azul e preta.

Mais informações ao longo desta quarta-feira.