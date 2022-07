PRF apreende 233 quilos de maconha

Traficante de 26 anos foi preso após perseguição

Na tarde desta segunda (25), policiais rodoviários federais apreenderam 233 quilos de maconha após perseguição a um traficante, em Cornélio Procópio.

Por volta das 13h40m, deram ordem de parada a um homem que conduzia um Honda Civic na BR-369. Como o motorista não parou, a equipe acompanhou até ser abordado.

Durante a vistoria, encontrados 233 quilos de maconha, que estavam espalhados pelos bancos traseiro e dianteiro do passageiro.

Ele disse que a droga foi retirada e seria entregue no estado de São Paulo. Foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Civil, com a droga e o carro, para o registro do crime de tráfico.