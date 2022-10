Cornélio Procópio: PRF apreende quase 130 kg de maconha

Dois casais de criminosos foram presos na noite de terça

A abordagem aconteceu na BR-369, em frente ao posto da Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) de Cornélio Procópio, na noite desta terça-feira, dia 11.

Dois casais paraguaios estavam no veículo e disseram aos agentes que viajavam para o Rio de Janeiro, onde ficariam hospedados por cinco dias no Hotel Copacabana Palace, e que teriam pago R$ 1.000, (mil reais) pelo período.

Após buscas no veículo, localizaram diversos tabletes de maconha escondidos nas portas, no para-choque e nos assentos traseiros, totalizando 128 quilos do entorpecente.

Diante dos fatos, os quatro ocupantes foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhados para a Polícia Federal de Londrina.