Previsão de geadas no Norte Pioneiro

Nas madrugadas de segunda, terça e quarta-feira segundo Monitoramento Ambiental do Paraná

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Iapar-Emater e o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, alertam que há previsão de geadas nas madrugadas de segunda, terça e quarta-feira para toda a região cafeeira paranaense, incluindo o Norte Pioneiro.

A recomendação para os plantios novos de café, com até seis meses de campo, é enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas de cobertura plástica ou aquecimento, com a opção de adotar as duas práticas simultaneamente. Nos dois casos, lavouras novas e viveiros, a proteção deve ser retirada logo que a massa de ar frio se afastar e cessar o risco imediato de geada. Nas lavouras com idade entre seis meses e dois anos, a recomendação aos produtores é amontoar terra no tronco das plantas até o primeiro par de folhas. Essa proteção deve ser mantida até meados de setembro, e depois retirada com as mãos.

O Alerta Geada é um serviço que opera de maio a setembro com o objetivo de auxiliar os produtores a adotarem técnicas para proteção de cafezais. Durante o período de operação do sistema, os pesquisadores acompanham as condições meteorológicas na região cafeeira do Estado e publicam diariamente um boletim informativo.

Além do informe diário, se houver aproximação de massas de ar frio com potencial de causar danos às lavouras de café, é emitido, e amplamente divulgado, um alerta com 48 horas de antecedência. O boletim diário e os alertas de geada podem ser obtidos no aplicativo IAPAR Clima, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Também é possível receber os avisos pelo WhatsApp. Basta salvar nos contatos o número (43) 3376-2248 e enviar a mensagem “quero receber o Alerta Geada”. Há ainda informações sobre o Alerta Geada e proteção de cafeeiros nas páginas do IDR-Paraná e do Simepar na internet ou pelo disque-geada (43) 3391-4500. (Repórter: Flávio Rehme)