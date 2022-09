Preso quadrilheiro que iria matar PMs no Norte Pioneiro

Mandados de busca e apreensão envolvendo o PCC em Cambará

A Polícia Militar de Cambará realizou diligência acerca de informações envolvendo integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

As denúncias eram de que os sujeitos tinham se estabelecido na cidade a mando da organização criminosa com a finalidade de atentar contra policiais militares que atuam no combate ao tráfico de drogas.

Os resultados das buscas foram levados ao conhecimento do Ministério Público da Comarca de Cambará, que expediu Mandados de Buscas, cumpridos no fim de semana obtendo os seguintes resultados:

– 02 Mandados de Busca e Apreensão cumpridos;

– 01 mandado de prisão cumprido;

– 04 pessoas detidas;

– 41 pedras de substância análoga ao crack;

– 22,7 gramas de substância análoga à maconha;

– 70,4 gramas de substância análoga à cocaína;

– 39 pinos ependorf vazios;

– 01 pino ependorf com cocaína;

– 09 celulares;

– 01 parafusadeira;

– 01 máquina de cartão; e

– 01 caderno de anotações.