Presos ladrões de posto em SAP(vídeo)

Ação criminosa durou 22 segundos e também foram presos rápido

O Posto de Combustíveis Rodoluz foi assaltado às 16h24m deste domingo. dia 18, na esquina das ruas Alfeu Bertolini e 24 de Maio, centro de Santo Antônio da Platina. Dois elementos invadiram o estabelecimento comercial, um deles armado, roubaram e fugiram correndo a pé.

A ação criminosa durou 22 segundos (vídeo).

Na sequência, um comparsa estava com um VW Gol aguardando os bandidos entraram no carro e todos se esconderam numa casa sem reboco e abandonada na Vila Santa Terezinha, mas foram surpreendidos pela P2 e rádio patrulha.

O bando estava na casa para dividir o dinheiro. Numa sacola – no fundo do quintal – ocultas as peças usadas na invasão do posto, roupas, tênis etc.

O revólver desapareceu.

Dois adultos (32 e 30 anos) foram presos e dois menores apreendidos (15 e 17 anos) justamente os que entraram no posto. O quarto indivíduo foi flagrado escondido no Pronto Socorro Municipal.

Um dos adolescentes foi o que cometeu atos infracionais recentes num outro posto na BR-153 e também utilizou faca em farmácia platinense (Lembre do caso revendo no link abaixo deste texto).

Um celular e cerca de 700 reais recuperados, além do Gol apreendido.

Veja também o ato infracional em farmácia citado na atual matéria: https://www.npdiario.com.br/especial/preso-apos-roubar-farmacia-platinense/