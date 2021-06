Presos homens em Joaquim Távora

Dupla estava com arma, motos pinadas e drogas

Na manhã de segunda-feira, dia sete, dois elementos foram presos em flagrante na rua Rui Barbosa, próxima ao Parque Industrial de Joaquim Távora. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 10h45m.

A abordagem ocorreu durante patrulha, quando uma motocicleta, sem placa, foi notada; nela estavam duas pessoas. Em busca pessoal nada foi encontrado, entretanto, por apresentarem versões diferentes, as autoridades se deslocaram à casa, onde localizaram duas porções de maconha, uma de crack, R$ 40,00, além de diversos sacos plásticos.

Uma espingarda tipo cartucheira, sem marca/numeração aparente, e mais duas motocicletas com chassis suprimidos, também foram apreendidas. A maioria dos furtos e roubos é praticada com motores/chassis pinados. Assim, não será identificado proprietário(a) vítima do crime.

Na sequência, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.