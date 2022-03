Presos dois ladrões em SAP por furto de carro em São Paulo

Veículo havia sido furtado em Ourinhos na madrugada de quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira (16) os PMs de Santo Antônio da Platina tiveram êxito em localizarem veículo que havia sido furtado na madrugada do mesmo dia em Ourinhos (SP).

Seguindo informações de que os sujeitos que furtaram o Gol da cor vermelha fugiram para o Estado do Paraná, os agentes iniciaram as buscas. Na Vila Claro, bairro de SAP, abordaram o carro em que estavam também dois ocupantes. Estes, ao serem questionados sobre a procedência, disseram que o emprestaram do proprietário, porém, não falaram o nome ou endereço dele.

No momento da revista pelo automóvel, a PM averiguou ter sido ligado sem as chaves, assim, utilizaram o mecanismo de ligação direta por debaixo do painel para a ignição.

Em contato dos policiais com o proprietário do veículo, ele confirmou o crime.

Dada voz de prisão aos indivíduos e os encaminharam, juntamente com o Gol recuperado, para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.