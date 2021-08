Presos com cocaína e crack em Cambará

Em duas situações no bairro Nova América e na Vila Santana

Nesta sexta-feira, dia 20, às nove horas, a polícia militar de Cambará recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas, ocorrendo em um residência na Rua Maria Helenice Nunes, localizado no Bairro Nova América.

Ao chegar no local, os policiais perceberam intensa movimentação dos moradores devido à aproximação da viatura.

Além disso, observaram pela fresta do portão que o alvo das denúncias entrou às pressas dentro da casa, com uma mochila nas mãos, como se estivesse escondendo algo. Diante desse cenário, com a devida autorização, realizaram buscas pela residência.

Na mochila havia 124 gramas de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro.

O sujeito (20 anos) que estava com a mochila, era o alvo das denúncias e da ação policial, confirmou ser o proprietário da droga apreendida, e que realmente estava traficando o entorpecente.

Também em Cambará e nesta sexta-feira só que na Vila Santana, a rádio patrulha apreendeu drogas avaliadas em 500 mil reais.

Um traficante foi preso com 12 tabletes de crack pesando 9,877 quilos , 20 porções de cocaína pesando 75,6 gramas 18 Porções de Cocaína pesando quase 100 gramas, um smartphone, uma peneirinha, um rolo de papel filme e duas balanças de precisão.