Presos dois com 20 fuzis e 1.200 munições

Participação de policiais de Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Foram presos na madrugada deste sábado, dia seis, pela Polícia Rodoviária Federal uma dupla de elementos em dois veículos pela prática do crime de Tráfico de Armas, em Ourinhos(SP), cidade que faz divisa como Paraná por Jacarezinho.

Após ações de Inteligência realizadas mediante apoio de informações vindas de Foz do Iguaçu, equipes das Unidades Operacionais de Santo Antônio da Platina e Ourinhos(SP) receberam indicação para abordagem de dois carros.

Um Kia/Soul e um Peugeot 308 eram suspeitos do transporte de materiais ilícitos.

Visualizados pela PRF, foram abordados no entroncamento da BR-153/SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) juntamente com integrantes do policiamento rodoviário paulista, sendo confirmada a desconfiança inicial.

Encontrados ocultados 20 fuzis calibre 762 e cerca de 1.200 munições do calibre 556 no interior das caixas de ar dos batentes das portas (latarias) dos automóveis.

Ocorrência apresentada na Polícia Civil ourinhense, onde foi aberto o inquérito.