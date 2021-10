Contrabandistas são flagrados em Ibaiti

Foram 181 caixas de cigarro apreendidas, dois homens presos e um menor apreendido

Nesta segunda-feira, dia 25, às 15h00, os Policiais Militares vistoriaram um barracão em Ibaiti encontrando cigarros contrabandeados.

Após denúncias de tráfico de drogas em um barracão localizado no Bairro San Rafael, a equipe se deslocou para o local e abordou os suspeitos. Eles negaram seus envolvimentos com o narcotráfico, mas confessaram que armazenavam cigarros no local.

Diante disso, os policias vistoriaram o barracão e encontraram a referida mercadoria com 181 caixas de cigarros (fotos), que foram apreendidas e encaminhadas às autoridades federais. Devido isso, os dois homens envolvidos foram presos, e um adolescente também foi apreendido.