Em patrulhamento pelo Bairro Arboris neste domingo dia 4, a equipe policial abordaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 125 Titan, cor verde, cujo condutor não possuía CNH.

Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha no bolso da frente de sua calça. Com o passageiro foram encontrados 02 pinos de cocaína, no bolso de sua blusa. Eles foram detidos, a moto apreendida e encaminhados para a elaboração o Termo Circunstanciado.