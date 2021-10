Preso vandalizando cemitério (vídeo)

O INDIVÍDUO RESPONDERÁ POR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Integrantes da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizavam patrulhamento nas proximidades do Cemitério São João Batista quando ouviram objetos sendo quebrados por volta da meia-noite e meia deste sábado, dia dois, no centro de Santo Antônio da Platina.

A equipe entrou no local e abordou um rapaz de 24 anos danificando os túmulos, capelas, vidros e também a cerca elétrica do muro. Diante dos fatos, o elemento foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Um dos jazigos violados foi da familia Arantes e Pereira. O vídeo foi feito por Mônica Calheiros.