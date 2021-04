Preso trio com mais de 20 kg de erva

Casal e um rapaz foram flagrados com a erva

Na tarde de terça-feira, dia 20, um homem de 27 anos foi preso na rua Ari Altvater, localizada no bairro Altvater de Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 15h45m, durante ação da Operação Pronta Resposta III, realizada pelo BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Nas investigações, descobriram que o traficante era responsável pela distribuição das vendas no varejo. Constataram também o seu “patrão”. O homem tem 44 anos e foi preso com a sua esposa, de 45. Localizaram com eles 02 tabletes de maconha, dinheiro e uma folha de cheque no valor de R$ 30 mil reais.

Na abordagem do bandido jovem, ele tentou fugir, contudo, foi alcançado pelas autoridades. Carregava uma sacola com dois tabletes de maconha e um aparelho celular. Além disso, em sua residência encontraram mais uma porção da mesma droga, duas balanças de precisão, munição 44 e uma faca com resquícios de substâncias ilícitas.

O homem assumiu seu envolvimento com o narcotráfico e disse que o resto da droga guardava no porta malas de seu carro, um VW/Gol. Ele deixava o veículo estacionado na garagem da casa de sua irmã, na Rua Orlando Altvater.

Diante dos fatos, as equipes foram ao local e, com a autorização da irmã do detido, fizeram busca e encontraram 43 tabletes de maconha (ao todo 19 quilos), dentro do porta-malas. A mulher afirmou que não tinha conhecimento da prática.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.