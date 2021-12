Cambará: Presos ladrões de mercado

Três indivíduos foram detidos: o autor dos crimes (30 anos) e seus comparsas (de 22 e 25 anos)

Nesta segunda-feira, dia 27, às 16h50, a Polícia Militar realizou a prisão de três indivíduos (22, 25 e 30 anos) suspeitos de realizarem um assalto a mão armada num mercado, localizado na Rua Ayrton Sena da Silva, Bairro Bergamaschi, em Cambará.

Logo após o crime, com base em imagens dos sistemas de segurança do estabelecimento, os policiais localizaram o principal suspeito (30 anos) num veículo Ford/Focus, com mais dois ocupantes, na Rua Minas Gerais.

As prisões ocorreram na BR-369, logo após eles fugirem da abordagem na Rua Minas Gerais. Durante fuga, já com a equipe bem próxima ao carro deles, um dos marginais sacou um revólver, fato que obrigou as equipes a realizarem disparos.

O veículo parou alguns metros a frente e os três indivíduos foram presos, sendo dois ainda no carro (22 e 25 anos) e o autor do roubo (30 anos) logo depois, numa mata, nas margens da rodovia.

Em revista no condutor (25 anos), foi encontrado dinheiro oriundo do roubo e no outro detido (22 anos) mais dinheiro em suas nádegas, também proveniente do crime.

Durante a fuga, os marginais dispensaram a arma e drogas pela janela do veículo, todavia, utilizando os cães de faro do Canil/2º BPM, os objetos foram localizados e apreendidos.

O executor do roubo (30 anos) confirmou, além do roubo do mercado, autoria de um roubo numa farmácia de Andirá e de uma sorveteria em Cambará, realizados no dia anterior (domingo, 26).

Seus comparsas agiam no transporte, levando o autor até o estabelecimento alvo, fazendo a sondagem e depois davam fuga e guarida ao executor. Inclusive a arma utilizada no crime era fornecida pelo comparsa (22 anos).

Vale ressaltar que o indivíduo de 22 anos têm diversas passagens policiais por roubo: duas em 2017, uma em 2018 e uma em 2019. O autor do crime (30 anos) também foi reconhecido pelas vítimas.

Na ação policial não houve feridos. Os três indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia |Civil de Cambará.