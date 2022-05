Preso receptador com motocicleta irregular no centro: Carlópolis

Condutor também estava com a CNH vencida

A Polícia Militar de Carlópolis abordou motocicleta suspeita na Avenida Elson Soares.

Ocorreu que a Honda Fan preta, com placa em desacordo com especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), com os caracteres “GRAU244”, passou pela equipe.

Diante da infração de trânsito e de provável crime por conta de adulteração de sinal identificador de veículo, os policiais abordaram o condutor. Neste momento, constatou-se que o chassi e o número do motor estavam suprimidos, e o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde 2013.

Além disso, verificou-se em consulta um mandado de prisão em desfavor do abordado, emitido pela Vara Criminal de Curitiba, pelo crime de receptação – Art. 180: receptação ou recetação é o ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao sujeito, que resistiu passivamente, sendo necessário o uso de algemas, e foi encaminhado ao hospital para fins de atestado de integridade física. Por fim, encaminhou-se o rapaz à Delegacia de Polícia de Carlópolis para apreciação da autoridade policial de plantão.