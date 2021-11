Preso rapaz em Guapirama com cigarros do Paraguai

Ele, o caminhão e a carga foram levados pela PM de Santo Antônio da Platina para a Polícia Federal de Londrina

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e a Rádio-patrulha RPA, conforme informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da 4ª Cia platinense, se deslocaram até a BR-153 e flagraram um Ford/Cargo, entre Ibaiti e Guapirama carregado de cigarros vindo do Paraguai.

As equipes realizaram a abordagem do caminhão às 17h05m desta segunda-feira, dia 15, no município de Guapirama.

Indagado, o motorista confessou estar com aproximadamente 700 caixas de cigarros da marca Eight e iria levar tudo até São Paulo.

O condutor, a carga e o veículo foram encaminhados até a Polícia Federal de Londrina para a lavratura do fragrante. O rapaz de 28 anos é de Ivaté, cidade do noroeste paranaense, e também estava com R$ 2.406,00, que foram apreendidos.

Confira a diferença entre descaminho e contrabando:

Art. 334. Descaminho: Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena – reclusão, de um a quatro anos.

Contrabando: Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena – reclusão, de dois a cinco anos.