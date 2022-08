Seduz mulher casada, tira fotos em motel, exige Pix mas é preso

Extorsão aconteceu nesta segunda-feira em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta segunda-feira (29) investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina foram acionados por uma mulher relatando que estava sendo extorquida e ameaçada a pagar quantias em dinheiro para um homem.

Segundo a vítima, ela trocou mensagens íntimas nos últimos dias e se encontrou com o suposto amante num motel no domingo, ocasião em que ele tirou fotos do veículo dela no local e poucas horas depois passou a ameaçar divulgar as imagens para o marido dela e familiares caso não fossem imediatamente realizadas transferências de dinheiro.

Desesperada, chegou a realizar um Pix na parte da manhã e o elemento estava exigindo a transferência de mais dinheiro até o fim do dia, mantendo a ameaça de divulgar as fotos e prints de conversa.

Em posse dessas informações os investigadores empreenderam diligências e localizaram o indivíduo hospedado num hotel da cidade e o conduziram até a delegacia, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelo delegado pela prática do crime de extorsão (artigo 158 do Código Penal).

O homem de 31 anos já havia sido preso recentemente em um motel da cidade pela prática do crime de estelionato e saiu há poucos dias da cadeia.