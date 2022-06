Em Santo Antônio, é preso por moeda falsa

Pena prevista é de reclusão de três a 12 anos

Em patrulhamento pela esquina das ruas João Guilherme Peixe e Dimantina (bairro Jardim São João), às 14h45m desta segunda-feira, dia 13, a PM flagrou grupo suspeito, em Santo Antônio da Platina.

Vários indivíduos num terreno baldio ao lado de uma pilha de tijolos, ao perceberem a viatura, saíram correndo a pé, mas foram alcançados e abordados.

Nada de ilegal encontrado, porém ao checar as identidades, contra um, de 24 anos, tinha um mandado de prisão, pelo crime de moeda falsa.(Art. 289 do Código Penal: Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa).

Foi preso e encaminhado ao Deppen (Departamento Policia Penal) de Andirá, onde permanece encarcerado.