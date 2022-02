Preso rapaz por contrabando de cigarros em Ibaiti

Apreendidas mais de 70 caixas de cigarros e arma de fogo

Nesta terça (22) a Agência Local de Inteligência do 2° BPM recebeu denúncia de que um Fiat Fiorino estava sendo carregado de cigarros para distribuir nos arredores do bairro João Edmundo de Carvalho, em Ibaiti.

A Equipe então se dirigiu até o local, em que verificou que o veículo estava em garagem de uma residência. Assim, prosseguiram mediante os protocolos, monitorando até que o condutor parou no centro da cidade e abriu o compartimento de carga. Neste momento foi possível visualizar os cigarros, 27 caixas no total, no carro, e diante disso foi dada voz de abordagem e prisão para o sujeito (27 anos).

Ele admitiu que portava os cigarros e que em sua residência havia mais caixas. Mediante prévia autorização, os PMs realizaram busca e vistoria encontrando mais 72 caixas , bem como localizada uma arma de fogo, espingarda calibre .22, marca CBC.

Diante dos fatos, os objetos foram apreendidos e encaminhados juntamente com o indivíduo para a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Grossa.