Contrabando de cigarros em SAP

Homem (55 anos) revendia maços de cigarro do Para gu ai no seu bar

Nesta terça-feira, dia 05, às 11h30, o 2º Batalhão de Polícia Militar efetuou prisão de um homem por contrabando de cigarro e também apreenderam sua moto por infrações de trânsito, em Santo Antônio da Platina.

Em patrulhamento pela rua Deputado José Afonso, a equipe se deparou com uma motocicleta (foto abaixo), sem placa, de cor vermelha, sendo conduzida na contramão e transitando em cima do passeio. Diante do ocorrido, foi dada voz de abordagem ao condutor.

Durante abordagem, os policiais verificaram que em sua posse havia duas mochilas cheias de pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai. Ao questionarem o homem, ele permaneceu calado, portanto foi detido junto aos cigarros e a motocicleta.

Na 4ª Cia, perguntaram se no bar de sua propriedade havia mais cigarros contrabandeados e ele respondeu que não. Porém, em busca e apreensão em seu bar, localizado entre a rua Santos Dumont, com a rua Diamantina, encontraram duas caixas de cigarros que foram apreendidos.

Ato contínuo, a equipe entrou em contato com o Agente Rodrigues da Delegacia de Polícia Federal em Londrina, que informou que por determinação do Ministério Público Federal o encaminhamento para a Delegacia Federal só ocorre quando ultrapassa a quantia de mil maços, que não era o caso, pois havia sido apreendido 700 maços. Após essa informação, foi contatado a Receita Federal de Londrina, para onde o cigarro foi devidamente repassado.

O autor, de 55 anos, foi qualificado como contrabandista, e sua motocicleta apreendida devido as infrações de trânsito cometidas.