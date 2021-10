Preso platinense que tentou matar dono de um bar

Crime foi em julho deste ano e encarceramento nesta sexta-feira

Nesta terça-feira, dia primeiro, as equipes de Inteligência e ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), foram até o Bairro Colina Verde, onde um homem de 38 anos estava frequentando alguns bares na região, em Santo Antônio da Platina.

Realizaram patrulhamento e na Rua Ivo Farto Brito e o elemento encontrado e abordado, o qual foi devidamente informado quanto ao mandado de prisão em seu desfavor porque no dia 21 de julho último tentou matar o comerciante João Carlos Farinchum, 59 anos.

A tentativa de homicídio ocorreu em torno de 15h10m no bar da vítima na rua Dom Pedro II, Vila São José (foto). Ele permaneceu no ambulatório do Hospital Nossa da Saúde na ocasião, sem risco de morte e recebeu alta em pouco tempo.

Leia também a matéria inicial: https://www.npdiario.com.br/comportamento/tentativa-de-homicidio-no-centro-platinense/