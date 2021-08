Preso platinense por violência doméstica

Agressor usuário de cocaína asfixiava esposa por enforcamento com as mãos

Na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 02h00, um homem de 35 anos foi preso por violência contra a mulher, na Rua Maria Marcelino de Lima, no Parque Pavão 3, em Santo Antônio da Platina.

Um senhor chegou ao batalhão informando que havia recebido ligações e mensagens de sua filha, via WhatsApp, pedindo socorro, pois estava sendo agredida pelo marido.

Ao chegar no endereço, a equipe percebeu que o portão da garagem estava aberto e que havia um Ford/Ka, branco, em funcionamento, porém vazio. Ao entrar, ouviram barulhos do tipo gemido, encontraram um bebê dormindo em um carrinho na cozinha, e, na sala, flagraram a vítima semi nua sendo asfixiada por enforcamento que seu marido fazia com as mãos em seu pescoço, em cima da vítima.

De imediato, os policiais impediram que ele continuasse a ação.

Posteriormente, a vítima relatou ter pedido socorro ao seu pai, pois estava em sua casa quando seu marido chegou embriagado e mandou ela ir embora. Em sequência ele golpeou sua esposa, com socos, empurrões, puxões de cabelo e a jogou no chão. Além disso, o agressor, em posse de uma faca, cortou sua roupa, lhe deixando semi nua, como foi encontrada.

No momento em que a equipe estava na residência a vítima entregou um pequeno invólucro de cocaína (foto) que estava no balcão da cozinha e pertencia ao marido. O agressor confessou ser viciado da droga.

Diante dos fatos, dada voz de prisão ao homem, que não ofereceu resistência. As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para prosseguimento.