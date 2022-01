Preso platinense de 47 anos nesta terça-feira

Posse ilegal de arma de fogo e munições e ameaças

Na manhã desta terça-feira, dia 11, no Bairro Bela Vista, Santo Antônio da Platina, investigadores da Polícia Civil deram cumprimento a mandado de busca e apreensão e realizaram a prisão em flagrante do morador em razão dele estar na posse de uma garrucha, calibre .38 e três munições intactas e duas deflagradas do mesmo calibre.

O mandado de busca foi representado pelo delegado Rafael Guimarães porque o homem de 47 anos recentemente agrediu sua ex-companheira e também realizado ameaças contra um investigador de Polícia Civil e PMs que tinham atendido a ocorrência de violência doméstica.

Responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, cuja pena é de detenção de um a três anos