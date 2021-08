Preso platinense com 15 kg de maconha

Rapaz de 19 anos é preso com drogas , equipamentos e anotações relacionadas ao tráfico

Nesta quarta-feira, dia 18, elemento foi preso em flagrante praticando tráfico de drogas, em Santo Antônio da Platina.

A Polícia Militar, por meio da Agência de Inteligência, recebeu informações de que um indivíduo praticava o crime e armazenava grandes quantidades em uma residência na Rua José Garcia.

Após as informações, a equipe dirigiu-senao local, encontrando o indivíduo dormindo. Sua avó autorizou a busca no domicílio.

No quarto do rapaz (19 anos) foram encontradas drogas nas gavetas e em cima do guarda-roupas, totalizando 15,340 Kg de maconha e cinco porções de cocaína, embaladas em forma de terço.

Além disso, foram apreendidos: dezenas de pinos de ependorf utilizados para armazenar a cocaína, duas balanças digitais utilizadas na pesagem de drogas, um rolo de sacos plásticos para embalar os ilícitos, um aparelho celular e anotações referentes ao tráfico.

O crime de tráfico de drogas configura-se por adquirir, vender, fornecer e/ou produzir drogas e tem pena prevista de cinco a 15 anos de reclusão.

Após as buscas, o indivíduo foi conduzido até a 4ª Cia PM para confecção de boletim de ocorrência e, posteriormente, apresentação à autoridade policial de plantão.