Preso pela Lei Maria da Penha em Pinhal

Indivíduo descumpriu ordem de ficar longe da ex-convivente

Às 18h50m deste sábado, dia 17, na Avenida Silveira Pinto, 749, centro de Ribeirão do Pinhal, a Polícia Militar prendeu um elemento de 48 anos.

Os PMs viram dentro de uma loja de conveniência do posto Nossa Senhora Aparecida, esse homem contra o qual havia um Mandado de Prisão pelo Artigo 24-A(Lei Maria da Penha): Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, expedido pelo juiz da Vara Criminal ribeiro-pinhalense.

Foi realizada a abordagem sendo então lhe informado do mandado e lhe dada voz de prisão.

Encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (DEPPEN) no município de Bandeirantes, onde permanece encarcerado.