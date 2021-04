Ação conjunta mais uma vez bem sucedida

Policiais civis e militares realizaram operação na tarde desta quinta-feira, 08, no centro de Abatiá visando combate ao tráfico de drogas.

Autorizados pela Justiça, os agentes localizaram plantação de maconha e porções da mesma droga, além do dinheiro proveniente do tráfico.

Um homem de 28 anos, já com passagens por tráfico , foi preso. Está encarcerado na cadeia pública de Ribeiro do Pinhal à disposição da Justiça.

O elemento era investigado há um mês.