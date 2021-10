Preso motociclista platinense bêbado

Trafegava na contramão entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Floriano Peixoto

Neste domingo, dia 10, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) abordou um condutor de uma motocicleta que estava embriagado e dirigindo perigosamente pelas ruas de Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento na área central, a equipe se deparou com uma motocicleta CB 300 (foto principal), na contra mão de direção, na rua Rui Barbosa, cruzamento com a rua Floriano Peixoto. De imediato, realizou abordagem do veículo, e ao indagar o condutor pode notar que ele estava visivelmente embriagado.

Diante dessa suspeita, foi encaminhado para a realização do teste etilômetro, na cia, onde aferiu 0,94 mg/l. Além disso, ficou constatado que o condutor estava com a carteira de habilitação vencida. Contudo, o documento e o veículo ficaram retidos até às devidas regularizações.

O elemento, de 25 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.