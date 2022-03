Preso ladrão que roubou postos e mercearia na região

Foi identificado através de imagens das câmeras de segurança

Em diligências sobre roubos a postos de combustível de Wenceslau Braz e Siqueira Campos e numa mercearia de Tomazina, através de testemunhas e imagens das câmeras de segurança, os policiais militares identificaram o bandido, morador da Vila Barbosa.

Analisando as imagens de estabelecimentos , viram o indivíduo transitando num WV/Gol e nestas imagens ele aparecia com vestes idênticas as que o autor do assalto à mercearia de Tomazina estava usando. Quando identificado, constatou-se que é morador da Vila Barbosa.

Foi analisando as imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos do bairro citado que o indivíduo foi reconhecido por estar com as vestes idênticas às do autor do assalto à mercearia, ao Posto de Combustível em Wenceslau Braz, Siqueira Campos, e a um assalto de uma Lanchonete de Quatiguá.

Além disso, receberam informações que ele supostamente estaria em Boate em Siqueira Campos, porém chegaram depois que ele se evadiu para Santo Antônio.

Diante disso, o abordaram em Santo Antônio da Platina, ao entardecer desta segunda-feira, dia 14, na residência da mãe de sua namorada, na Vila Claro. Foi dada voz de prisão e encaminhamento para DP platinense.