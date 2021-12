Preso ladrão de malote em Pinhal

Polícia Civil identificou indivíduo que roubou 5 mil reais na cidade

Nesta sexta-feira, dia 10, a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal efetuou prisão de um homem, de 23 anos, que participou de um assalto com emprego de arma de fogo, no centro do município.

O funcionário de uma farmácia estava em uma agência bancária, quando foi rendido por um assaltante que roubou cerca de cinco mil reais em dinheiro, que estava em um malote.

Investigadores de polícia identificaram o autor. Ele registra passagens por roubo majorado. A Polícia Civil solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi acolhida.

Após buscas ele foi localizado e preso. Em seguida, encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes, onde aguarda seu julgamento. O Inquérito já foi encaminhado para o Ministério Público