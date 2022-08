Preso ladrão de carro furtado em S. Campos

Autor confessou crime e foi preso pela PM

Neste fim de semana, a Polícia Militar de Siqueira Campos foi acionada em ação acerca de furto.

A informação era de um veículo (VW/Gol), com placas de Siqueira Campos, estaria na rodovia PR-272, no sentido da cidade à Tomazina. No local, o condutor confessou a autoria do crime naquela noite, e recebeu voz de prisão da equipe.

Ele foi encaminhado ao Hospital e, após, à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis. O carro foi restituído ao proprietário.