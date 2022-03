Preso homem por estuprar criança de 12 anos em Pinhal

Crime ocorreu em 2017 em Ribeirão do Pinhal

Nesta manhã de quarta-feira (dia 16), os policiais militares de Ribeirão do Pinhal receberam ordem para serem feitas diligências por conta dos mandados de prisão vigentes na Comarca. Durante a patrulha na Vila Santa Terezinha, os agentes abordaram um sujeito (23 anos) que possui sobre si mandado de prisão por estupro de vulnerável.

De acordo com a Promotoria de Justiça da cidade, “Em 16 de setembro de 2017, por volta das 23h30m, na residência do denunciado, localizada na Rodovia Irma Romanelli, ele com vontade livre e consciente, visando satisfazer sua lascívia, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com uma criança , que contava com 12 anos de idade na época”.

Diante dos acontecimentos, o indivíduo foi comunicado sobre os fatos. Registrou-se boletim e encaminhou-se o criminoso ao município de Ibaiti para que seja cumprida a sentença.