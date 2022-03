Preso homem com drogas em J. Távora

Cocaína, maconha e crack no povoado Asa Branca

A equipe patrulhava pela Rua Professora Janina de Lima Cavalheiro no povoado rural Asa Branca quando viu dois veículos próximos da academia, às 13h30m desta sexta-feira, dia quatro, em Joaquim Távora. A viatura abordou um Gol vermelho cujo motorista já era “conhecido”.

Na porta do carro um estojo com duas buchas de cocaína e uma de maconha, além de uma pedra grande de crack. numa mochila no banco de trás, havia um simulacro de pistola.

✅ Resultados:

➡️ 01 indivíduo preso;

➡️ 03 celulares apreendidos;

➡️ 01 simulacro de pistola;

➡️ 22 gramas de crack;

➡️ 06 gramas de maconha e

➡️ 03 gramas de cocaína.