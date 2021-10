Preso hoje rapaz que fugiu de bicicleta (vídeo)

Indivíduo (18 anos) invadiu mercado mas não roubou nada

Na manhã desta sexta-feira, dia 01, às 06h10, operação conjunta das Polícias Militar e Civil efetuou prisão do indivíduo que disparou arma de fogo num mercado durante furto, e fugiu de bicicleta, na cidade de Joaquim Távora.

A iniciativa contou com os investigadores Luiz Antônio, Rodolfo Quintino, Roberto de Oliveira e Aparecido Tozzatto, e com os sargentos Camargo e Sobjeiro, que cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência do rapaz, localizada na Asa Branca.

A mãe do jovem de 18 anos permitiu a entrada dos policiais em sua residência, que vistoriaram todos os cômodos, não encontrando nada ilícito. O jovem foi preso no local, conduzido à cadeia pública de Carlópolis onde responderá pelo crime de furto e disparo de arma de fogo.

