Preso hoje ladrão de posto platinense

Atuação conjunta possibilitou resolver caso e encarcerar bandido

Por volta das 22h15m, indivíduo invadiu o Posto de Gasolina Caçula, localizado no centro da cidade, e em posse de arma de fogo deu voz de assalto ao proprietário Santiago Garcia Neto e o funcionário, roubando R$ 250,00 em dinheiro e em seguida se evadiu do local.

Iniciadas as investigações do caso, com o compartilhamento de informações entre policiais civis e militares, foi realizada a identificação do autor do crime, o qual tem 23 anos, é natural e Ribeirão do Pinhal e que já possuía passagem por roubo.

O delegado de policia representou pela prisão preventiva do suspeito, e com parecer favorável do Ministério Público, foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

No final da tarde, o elemento foi preso por policiais militares em Ribeirão do Pinhal.

O caso foi encerrado pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público para o devido processamento criminal.

