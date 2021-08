Preso hoje ladrão de óptica platinense

Ele e um comparsa tinham acabado de cometer furto no centro de Santo Antônio da Platina

Exclusivo: A PM platinense recebeu informação dando conta de que estava sendo cometido um furto na Óptica Visão às 4h20m da madrugada deste domingo, dia 15, na rua Marechal Deodoro, no Calçadão, centro da cidade.

A porta principal estava violada. Com a chegada do proprietário e a observação das imagens imediatamente reconhecidos os ladrões, uma vez serem amplamente conhecidos no meio.

Diante disso, as equipes realizaram diligências no bairro Junior Afonso.

Realizado cerco nas proximidades, abordado um dos elementos nos fundos de uma residência situada na Rua Mário Gieovanetti.

Após busca pessoal, flagrado com uma folha de cheque do Banco do Brasil local.

No entorno da casa, havia uma mochila em cujo interior estavam 53 relógios de marcas diversas, todos com etiqueta de identificação da ótica, confirmando assim ser ele um dos autores do furto. O outro ainda não foi preso.

Diante dos fatos, a equipe conduziu o indivíduo até a autoridade policial para que fossem tomadas as medidas pertinentes ao caso.

O mesmo estabelecimento comercial foi alvo de outro bandido, também encarcerado após furto no último dia 29 de junho: https://www.npdiario.com.br/especial/pm-prende-ladrao-ainda-dentro-de-loja/