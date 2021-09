Preso hoje ladrão de funerária (vídeo)

Assalto realizado no início deste mês com uso de simulacro

No dia primeiro deste mês, por volta das 16h15m, dois elementos sem máscaras invadiram a Funerária Grupo Vitoriana (foto) um deles com simulacro, ameaçaram e exigiram dinheiro da atendente, em Santo Antônio da Platina. A empresa fica na rua Marechal Deodoro perto do Colégio Estadual Tiradentes.

Assustada, a moça entregou os cerca de 250 reais que estavam na gaveta.

A dupla fugiu a pé.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apuração do caso e a dupla foram identificada, sendo um deles, um homem de 19 anos e o outro, um adolescente de 15.

O delegado Rafael Guimarães representou pela prisão preventiva pelo adulto, a qual teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quarta-feira, dia 15, às 09h20, pela Polícia Militar, em frente ao prédio residencial Gusto Lomba, na rua Wenceslau Braz, centro(fotos).

Com relação ao adolescente, também envolvido em ato infracional, está em trâmite na Polícia Civil procedimento em seu desfavor.

