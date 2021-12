Preso hoje estuprador em Jundiaí do Sul

Homem de 28 anos mantinha relações sexuais com uma menina de 11 anos e convencia a vítima a enviar conteúdos pornográficos no Whatsapp

Na tarde desta quarta-feira, dia 15, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal foram até a cidade de Jundiaí do Sul e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva do homem, de 28 anos, suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável.

O caso chegou ao conhecimento da equipe na segunda-feira, quando a mãe relatou ter encontrado no aparelho celular conversas da filha de apenas 11 anos com o suspeito em que ocorreram envio de vídeos pornográficos e conversas de teor sexual explícito pelo Whatsapp, inclusive com o elemento convencendo a vítima a enviar vídeos nua.

Em seguida, a criança acabou revelando que ele ia até a casa enquanto a mãe saia para trabalhar e mantinham relações sexuais.

Diante dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva do indivíduo, a qual teve concordância do Ministério Público e foi rapidamente decretada pelo juízo da Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal.

A investigação é considerada encerrada pela Polícia Civil e o suspeito foi indiciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 8 a 15 anos) e crime de assédio de criança por qualquer meio de comunicação para fim de praticar ato libidinoso com criança (artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena é de reclusão de 01 a 03 anos).