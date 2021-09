Preso fraticida em Ribeirão do Pinhal

Fratricídio cometido por motivos passionais deve ir para júri popular

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, A Policia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu um sitiante de 40 anos acusado de assassinar o próprio irmão, Lidiano dos Santos, trabalhador do campo, de apenas 30 anos de idade. O crime denominado de fratricídio (assassinato entre irmãos) ocorreu no último sábado, dia 18 de setembro, no bairro rural São Francisco, em Ribeirão do Pinhal.

A vítima estava em uma motocicleta saindo da casa de sua mãe, onde estava reunido com familiares, quando foi atingido com um tiro nas costas. Amigos e familiares o socorreram e levaram ao hospital municipal, de onde foi transferido para Cornélio Procópio, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar os fatos e ouviu dezenas de testemunhas. Foi requisitado exame necroscópico e o prontuário médico de atendimento. Apesar do laudo ainda não ter sido confeccionado, dados médicos indicaram um único disparo atingindo as costas e transfixando.

Segundo informações, os irmãos tiveram recente desavença por motivos passionais. O motivo surgiu de boatos que a ex-convivente do assassino estaria se relacionando com irmão mais novo. Entretanto o irmão negou os fatos. Houve acalorada discussão, antes da execução do crime.

A PM, no dia do evento criminoso, esteve no local e chegou a apreender três munições na casa do então suspeito. No entanto, ele e e arma não foram localizados pelos policiais. Também não houve localização de projetis. Então investigadores de polícia foram a campo. Além de cumprirem o mandado de prisão, os agentes apreenderam a arma usada no crime, uma espingarda, e diversas munições (foto).

O delegado de polícia, Tristão Borborema de Carvalho, representou pela decretação da prisão provisória do autor, autorizada pela Justiça. O autor foi encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes, onde aguarda julgamento. O caso deve ir para Júri Popular.