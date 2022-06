Preso o filho que ameaçava a própria mãe de assassinato

Rapaz de 19 anos estava agressivo e nervoso

Em Santo Antônio da Platina, no bairro Vila Claro, neste sábado por volta das 21 horas, ocorreu solicitação da Polícia Militar para violência doméstica.

Os PMs então foram ao local acionado e encontraram uma senhora que informou sobre o comportamento agressivo de seu filho (19 anos). Ele havia ameaçado de morte a genitora, além de quebrar objetos dentro da casa – entre eles, uma janela e uma televisão.

Dessa forma, como o sujeito estava em frente à residência, os agentes realizaram a abordagem e deram voz de prisão.

O indivíduo foi encaminhado do Pronto Socorro Municipal, pois estava com a mão cortada devido à quebra da janela. Após, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.